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У Криму окупанти перевели “раду міністрів” на віддалену роботу, – партизани

Це стосується й багатьох інших органів окупаційної адміністрації півострова. 

У Криму окупанти перевели “раду міністрів” на віддалену роботу, – партизани
Фото: Google Maps

У Криму окупанти перевели так звану “раду міністрів” півострова на віддалену роботу. 

Про це повідомляє військовий партизанський рух “Атеш”. 

“Наші джерела із Сімферопольської районної окупаційної адміністрації передають інформацію, що 95% співробітників «ради міністрів» Криму у Сімферополі переведені на віддалену роботу. Це стосується й багатьох інших органів окупаційної адміністрації півострова”, – йдеться в повідомленні.

Партизани зазначають, що окупанти чудово усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини. Безліч із них уже вивозить свої сім'ї за межі Криму. Такі дії демонструють реальну оцінку російської ППО та можливості утримання Криму самими окупантами. Це радикально відрізняється від їхніх заяв.

Нагадаємо, нещодавно Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них - командувач. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу відновленню не підлягає.

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