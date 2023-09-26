27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
ГоловнаПолітика

Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження

Зокрема, на Ставці обговорили нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.

Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження.

Про це повідомляє пресслужба президента. 

“Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов – про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров”, - йдеться в повідомленні. 

Також велику доповідь зробив міністр Камишін щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.

Крім того, велика доповідь голови СЗР Литвиненка стосувалась поточного стану справ у російській армії та перспектив розвитку російського ВПК.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський підсумував свої закордонні візити: нові пакети допомоги і спільне виробництво зброї та оборонних систем. Глава держави відзначив зустріч у Конгресі і додав, що "почув, що підтримка України збережеться".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies