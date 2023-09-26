Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження

Зокрема, на Ставці обговорили нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.

Президент Володимир Зеленський провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов – про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров”, - йдеться в повідомленні.

Також велику доповідь зробив міністр Камишін щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.

Крім того, велика доповідь голови СЗР Литвиненка стосувалась поточного стану справ у російській армії та перспектив розвитку російського ВПК.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський підсумував свої закордонні візити: нові пакети допомоги і спільне виробництво зброї та оборонних систем. Глава держави відзначив зустріч у Конгресі і додав, що "почув, що підтримка України збережеться".