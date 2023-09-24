Єрмак заявив, що ексдержсекретар США Кіссінджер нині є одним із лобістів України в НАТО

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз", - сказав Кіссінджер.

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер нині є одним із лобістів України в НАТО.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи зустріч української делегації із Кіссінджером у США.

"У Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з Росією. «До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу»", - процитував Кіссінджера Єрмак.

Глава ОПУ додав, що "членство України в Альянсі - це краща інвестиція у безпеку Європи на довгі роки".

Нагадаємо, посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua заявила, що більшість друзів України у Сполучених Штатах Америки розуміє, що вступ нашої держави до НАТО – це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону.

Раніше Генрі Кіссінджер сказав, що вважає вступ України до НАТО результатом російського вторгнення. “Ідея нейтральної України за цих умов більше не має сенсу”, - зазначив Кіссінджер.