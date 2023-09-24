Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Стефанчук назвав прізвища нардепів, які не ходять у Раду
Стефанчук назвав прізвища нардепів, які не ходять у Раду
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Росіяни втратили трьох командирів елітного полку десантників, - британська розвідка
Росіяни втратили трьох командирів елітного полку десантників, - британська розвідка
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
ГоловнаПолітика

Єрмак заявив, що ексдержсекретар США Кіссінджер нині є одним із лобістів України в НАТО

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз", - сказав Кіссінджер.

Єрмак заявив, що ексдержсекретар США Кіссінджер нині є одним із лобістів України в НАТО
Фото: ОПУ

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер нині є одним із лобістів України в НАТО.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи зустріч української делегації із Кіссінджером у США.

"У Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з Росією. «До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу»", - процитував Кіссінджера Єрмак.

Глава ОПУ додав, що "членство України в Альянсі - це краща інвестиція у безпеку Європи на довгі роки".

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua заявила, що більшість друзів України у Сполучених Штатах Америки розуміє, що вступ нашої держави до НАТО – це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону.

Раніше Генрі Кіссінджер сказав, що вважає вступ України до НАТО результатом російського вторгнення. “Ідея нейтральної України за цих умов більше не має сенсу”, - зазначив Кіссінджер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies