Окупанти знову вдарили по Херсону авіабомбами, під обстріл потрапила і Антонівка

Інформацію про руйнування і постраждалих уточнюють.

Російські окупанти знову вдарили по Херсону керованими авіабомбами.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, обстріл стався близько 21-ої години.

Дві авіабомби росіяни випустили по обласному центру, ще дві - по Антонівці.

"Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється", - зазначив Мрочко.

Нагадаємо, війська РФ у неділю, 24 вересня, обстріляли із артилерії Корабельний район Херсона. Були поранені цивільні. Тоді на обласний центр ворог скерував дві авіабомби. Поранило ще одну людину.

Крім того, нині на світанку російські війська завдали авіаційного удару по Бериславу, загинула жінка.