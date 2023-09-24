Росія завдала авіаудару по Бериславу, загинула жінка (оновлено)

На світанку 24 вересня російські війська завдали авіаційного удару по Бериславу Херсонської області, пошкоджена лікарня.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Уточнюється, що від авіаудару вибуховою хвилею пошкоджено приміщення лікарні та підстанції швидкої допомоги.

У будівлі вибиті вікна, двері, знищено діагностичне обладнання. ОВА заявила, що жертв внаслідок російського удару немає.

Оновлено. У Бериславі загинула жінка. Її особа встановлюється, написав керівник ОВА Олександр Прокудін.

Також травмований поліцейський 1990 року народження. Ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усі постраждалі доставлені до лікарні.

Ще один авіаудар росіяни завдали по селу Львове. Загинув чоловік 67 років.

Нагадаємо, що у Херсонській області за минулу добу внаслідок обстрілів одна людина загинула і троє дістали поранення. Також зафіксовано влучання в житлові квартали.

На Херсонщині російські війська також активізували удари з повітря. На прифронтові райони вони скидають керовані авіабомби, місця скупчення цивільних атакують FPV-дронами.