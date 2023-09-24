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У Білорусі зараз менше тисячі "вагнерівців", - ДПСУ

Раніше їх було до шести тисяч.

У Білорусі зараз менше тисячі "вагнерівців", - ДПСУ
Фото: Центр наспротиву

Нині на території Білорусі залишилося менше тисячі найманців ПВК "Вагнера".

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Як пам'ятаємо, їхня кількість коливалася в районі 6 тисяч, коли вони почали активно прибувати на територію Білорусі. За всім, що відбувається по той бік кордону і на території Білорусі, і на території Росії, пильно стежать підрозділи розвідки", - розповів речник.

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Нагадаємо, що у Білорусі режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вербує "вагнерівців" до своєї приватної військової компанії.

15 вересня Великобританія визнала російську "Групу Вагнера" терористичною організацією. Напередодні відповідне рішення підтримав британський парламент.

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