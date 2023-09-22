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Білорусь заманює вагнерівців до своєї ПВК, обіцяючи квартири без черги

При цьому  білоруські військові у кращому випадку отримують квартири під пенсію.

Білорусь заманює вагнерівців до своєї ПВК, обіцяючи квартири без черги
Фото: Центр наспротиву

У Білорусі режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вербує "вагнерівців" до своєї приватної військової компанії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Тим особам, які перейшли з ПВК "Вагнер" до лукашенківського "ГардСервісу" пообіцяли видавати квартири без черги. При цьому білоруські військові у кращому випадку отримують квартири під пенсію.

У ЦНС зазначили, що білоруський режим набирає з росіян "псів для придушення протестів й чітко розставляє свої пріоритети в обороноздатності своєї країни". Такі рішення лише посилюють соціальну напругу серед білоруських силовиків.

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Нагадаємо, у Білорусі залишилося менш ніж тисяча вагнерівців. 200 з них працюють інструкторами спецпідрозділів. 

До цього Лукашенко створив власну ПВК на базі тих "вагнерівців", які не захотіли укладати контракти з російським Міноборони.

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