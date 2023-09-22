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Китай та Сирія стали стратегічними партнерами

Лідер Сирії Башар Асад перебуває з візитом у КНР.

Китай та Сирія стали стратегічними партнерами
Президен Сирії Башар Асад
Фото: UPA/UPG

Китай та Сирія підвищують рівень своїх відносин до стратегічного партнерства після зустрічі президента КНР Сі Цзіньпіна та дипломатично ізольованого лідера Сирії Башара Асада у китайському Ханчжоу у п'ятницю.

Про це пише Reuters.

"Перед обличчям нестабільної та невизначеної міжнародної ситуації Китай готовий продовжувати працювати з Сирією в інтересах дружньої співпраці та захисту міжнародної справедливості”, − заявив Сі.

Сирійський лідер перебуває в Китаї, щоб активізувати зусилля щодо припинення понад 10 років дипломатичної ізоляції під західними санкціями та зміцнення комерційних зв'язків Пекіном, оскільки Дамаск відчайдушно потребує іноземних інвестицій.

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Західні санкції щодо Сирії неухильно посилювалися з перших днів громадянської війни, яка розпочалася у 2011 році з придушення протестів і призвела до загибелі сотень тисяч людей та переміщення мільйонів. Уряд Асада, підтримуваний Росією та Іраном, нині контролює більшу частину території та останніми роками відновив зв'язки з арабськими сусідами, які колись підтримували його супротивників.

Асад планує взяти участь на суботній церемонії відкриття Азійських ігор разом із понад 10 іноземних високопосадовців, що стане його останньою спробою повернутися на світову арену. Сирія приєдналася до китайської ініціативи “Пояс і шлях” у 2022 році і в травні країну знову прийняли до Ліги арабських держав.

Аналітики сумніваються, що Асад повністю досягне своєї мети під час поїздки. Інвестори, які вкладуть кошти у Сирію, ризикують потрапити під американські санкції відповідно до американського акту Цезаря 2020 року, який передбачає замороження активів тих, хто веде бізнес зі Сирією.

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