США ввели санкції проти компаній з Ірану, Туреччини, Китаю і Росії, які ввозили деталі для іранських дронів і літаків

Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо семи фізичних та чотирьох юридичних осіб, які базуються в Ірані, Китаю, Росії і Туреччині.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

Мережа компаній допомагали Ірану постачати деталі для виробництва дронів і літаків, а також забезпечувати необхідні фінансові операції.

"Умисне поширення Іраном своїх БпЛА дозволяє Росії, її довіреним особам на Близькому Сході та іншим дестабілізуючим суб'єктам підривати глобальну стабільність", - заявив заступник глави Мінфіну США Браян Нельсон.

У перелік потрапили іранська компанія Hesa (виробляє іранські БпЛА серій Ababil та Shahed), яка з 2022 року року почала використовувати назву Shahin Co. у контрактах із закордонними постачальниками, та її керівництво, китайські Shenzhen Jiasibo Technology, Dong Wenbo, російські "Центр технического обслуживания "Дельта-Аэро", "Научно-производственное предприятие "Аэросила", "Стар", а також "Мехмет Токдемір" і "Алааддін Айкут", що базуються в Туреччині та сприяли фінансовим операціям на сотні тисяч доларів на підтримку закупівель Hesa у різних постачальників, зокрема, китайської Hanghzou Fuyang Koto Machinery.

Нагадаємо, Сполучені Штати тиснуть на Іран, аби він припинив продавати Росії дрони і запчастини до них. Натомість Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій у деяких сферах, а також не надто контролюватиме уже запроваджені обмеження на продаж нафти. Як виняток залишать обмежувальні заходи через порушення прав людини.

Співробітники розвідки США вважають, що завод з виробництва безпілотників, який РФ будує за допомогою Ірану, може мати значний вплив на війну.