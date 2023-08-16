США тиснуть на Іран, аби він припинив продавати Росії дрони і запчастини до них, - FT

Сполучені Штати Америки тиснуть на Іран, аби він припинив продавати Росії дрони і запчастини до них, передає Укрінформ із посиланням на Financial Times.

Натомість Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій у деяких сферах, а також не надто контролюватиме уже запроваджені обмеження на продаж нафти. Як виняток залишать обмежувальні заходи через порушення прав людини.

Видання зазначає, що адміністрації американського президента Джо Байдена обговорювала це питання з владою Ірану під час непрямих переговорів у Катарі та Омані.

Вашингтон хоче більш конкретних кроків від Тегерану, аніж його неодноразові звертання до Москви з проханням припинити використання дронів у війні.

Крім того, Іран хоче сприяння від США у послабленні тиску з боку європейських союзників Штатів. Також обидві держави хочуть відновити переговори щодо іранської ядерної програми. Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вітатиме будь-які кроки Ірану з деескалації ядерної загрози.

Наразі обидві країни досягли домовленостей з більшості питань проте дискусії, які проводять через посередників, все ще триватимуть.

У той же час тривають переговори щодо ув'язнених в Ірані американців. Чотирьох затриманих громадян США перевели з тегеранської в'язниці "Евін" під домашній арешт, інший американець уже перебував під домашнім арештом.

Нагадаємо, у комюніке Вільнюського саміту НАТО закликало Іран припинити передачу БпЛА Росії. Постпред України при ООН Сергій Кислиця повідомляв, що РФ здійснила понад тисячу пусків іранських дронів по території України.

Згодом РФ почала виробляти власні дрони, але, як зазначає британське Міноборони, Москва і досі залежить у цьому питанні від Тегерану.