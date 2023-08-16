Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб буде боротися за посаду президента

Стубб зараз є професором і директором Інституту Європейського університету у Флоренції.

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб буде кандидатом на президентських виборах, які відбудуться в січні 2024 року.

Про це пише Reuters.

Його заява прозвучала після того, як у неділю чинний прем'єр-міністр Петтері Орпо попросив Стубба стати кандидатом від Національної коаліції.

“У цій геополітичній ситуації відповідь однозначна: коли батьківщина кличе, тоді ми йдемо”, − сказав Стубб журналістам.

Стубб, який зараз є професором і директором Інституту Європейського університету у Флоренції, обіймав кілька міністерських постів до прем’єрства у 2014-2015 роках.

Серед тих, хто висунув свої кандидатури на президентських виборах, є колишній міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, академік Міка Аалтола та голова Банку Фінляндії Оллі Рен.

Нагадаємо, Стубб виступив проти участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 у Парижі через війну в Україні.