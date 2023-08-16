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Ізраїль передав Україні декілька тонн медикаментів

Партію медикаментів передали МОЗ України.

Ізраїль передав Україні декілька тонн медикаментів
Фото: Михайло Бродський

Україна отримала від Ізраїля партію медикаментів.

Про це повідомив ізраїльський посол Михайло Бродський.

“Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України”,- написав він. 

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Посол додав, що церемонія передачі відбулася 15 серпня у Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних представників.

Як раніше повідомлялось, під патронатом першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог 2 тис. українців пройшли навчання в Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL. 

Крім того, навичкам самодопомоги та первинної підтримки у кризових ситуаціях від Israel Trauma Coalition навчилися близько 3 тис. українців. Серед них – працівники МВС, освіти, Укрзалізниці, Укрпошти, Ощадбанку та великих комерційних компаній. Також віднедавна навчання пройшли працівники центрів зайнятості.  

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