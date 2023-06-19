Вже 5 тисяч українців пройшли навчання з надання психологічної допомоги в Ізраїлі

Українські слухачі міжнародної неурядової гуманітарної організації IsraAID почали працювати в 14 лікарнях Дніпра, Вінниці та Київської області.

Під патронатом першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог 2 тис. українців пройшли навчання в Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Вона уточнила, що у центрі NATAL фахівці опановували допомогу після травматичних подій, в екстрених ситуаціях, роботу з ПТСР, із постраждалими від сексуального насильства, пацієнтами з ампутованими кінцівками.

Крім того, навичкам самодопомоги та первинної підтримки у кризових ситуаціях від Israel Trauma Coalition навчилися близько 3 тис. українців. Серед них - працівники МВС, освіти, Укрзалізниці, Укрпошти, Ощадбанку та великих комерційних компаній. Також віднедавна навчання пройшли працівники центрів зайнятості.

Олена Зеленська розповіла, що українські слухачі міжнародної неурядової гуманітарної організації IsraAID почали працювати в 14 лікарнях Дніпра, Вінниці та Київської області у межах проєкту з поширення психологічної допомоги у медзакладах.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики працює над створенням в Україні Центрів життєстійкості, використовуючи, зокрема, досвід ізраїльської поліції прав. Це будуть дружні безбар’єрні простори з соціально-психологічної допомоги. Наразі планується відкрити 20 таких центрів в Україні, які зможуть охопити 3,6 млн населення.