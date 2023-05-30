Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Мінсоцполітики планує відкрити в Україні 20 Центрів життєстійкості

Ці Центри зможуть охопити 3,6 млн населення України.

Мінсоцполітики планує відкрити в Україні 20 Центрів життєстійкості
Фото: Укрінформ

Міністерство соціальної політики працює над створенням в Україні Центрів життєстійкості, використовуючи, зокрема, досвід ізраїльської поліції прав.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Це будуть дружні безбар’єрні простори з соціально-психологічної допомоги. Наразі планується відкрити 20 таких центрів в Україні, які зможуть охопити 3,6 мільйонів населення”, - сказала заступниця міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Ганна Пророк.

Підписуйтесь на наш Google News

Вона додала, що в центрі працюватиме мультидисциплінарна команда та менеджер з інформування. Він надаватиме консультуватиме щодо отримання соціальних послуг та долучення до навчальних заходів. Крім того, передбачається робота психолога та координатора по роботі з волонтерами.

Навчати спеціалістів для центрів будуть ізраїльські фахівці.

Ганна Пророк розповіла, що проєкт діє як пілотний, і запросила територіальні громади, які хочуть, щоб у них створили такі центри, заповнити онлайн-форму до 1 червня 2023 року.

Заступниця міністра соціальної політики наголосила на великій потребі відкриття таких центрів, оскільки 71% українців відчувають стрес або постійну тривожність. 

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор ляшко розповів, що зміни в психоемоційному стані матимуть 15 млн українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies