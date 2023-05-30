Мінсоцполітики планує відкрити в Україні 20 Центрів життєстійкості

Міністерство соціальної політики працює над створенням в Україні Центрів життєстійкості, використовуючи, зокрема, досвід ізраїльської поліції прав.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Це будуть дружні безбар’єрні простори з соціально-психологічної допомоги. Наразі планується відкрити 20 таких центрів в Україні, які зможуть охопити 3,6 мільйонів населення”, - сказала заступниця міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Ганна Пророк.

Вона додала, що в центрі працюватиме мультидисциплінарна команда та менеджер з інформування. Він надаватиме консультуватиме щодо отримання соціальних послуг та долучення до навчальних заходів. Крім того, передбачається робота психолога та координатора по роботі з волонтерами.

Навчати спеціалістів для центрів будуть ізраїльські фахівці.

Ганна Пророк розповіла, що проєкт діє як пілотний, і запросила територіальні громади, які хочуть, щоб у них створили такі центри, заповнити онлайн-форму до 1 червня 2023 року.

Заступниця міністра соціальної політики наголосила на великій потребі відкриття таких центрів, оскільки 71% українців відчувають стрес або постійну тривожність.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор ляшко розповів, що зміни в психоемоційному стані матимуть 15 млн українців.