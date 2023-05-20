Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дитини з інвалідністю

Після початку повномасштабного вторгнення цих дітей і ще 3 678 підопічних інтернатів великими зусиллями рятували від війни, переміщаючи за кордон. Вже більше року вони в країнах Європи. Як їх повертати і куди - Україна досі не вирішила. Поки обговорення тривають, підопічних з окремих інтернатів уже почали забирати назад без чіткого плану дій. Що точно не в їхніх інтересах - опинитися знову під обстрілами, "зате вдома”, тому що йдеться не про дім, а про інтернат.

В Україну почали повертати дітей, евакуйованих у складі інтернатів до Європи. Так, днями в Україну приїхали 29 дітей з інвалідністю - підопічних Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату Дніпропетровської обласної ради. 16 травня дітей повезли в Дніпро, в заклад, де навіть немає укриття, в місто, яке регулярно обстрілюють росіяни.

Фото: loda.gov.ua

Що сталося

На питання повернення підопічних інституційних закладів з евакуації повинна була б дати відповідь реформа інтернатів, розпочата в 2017 році. Але вийшло замкнено коло: в умовах повномасштабного вторгнення її реалізація відійшла на другий план. Відтак, місць у сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу досі на всіх не вистачає, а повертати дітей назад до інтернатів - не найкращий сценарій, особливо на територіях, куди часто прилітають російські ракети - як-от в Дніпро.

Пізно ввечері 15 травня з’ясувалося, що цей сценарій уже застосували. Громадська діячка Маріанна Онуфрик написала, що в Україну з Польщі привезли дітей з інвалідністю, яких туди евакуювали в складі інтернату. Про це стало відомо, коли діти вже перетнули кордон. Схоже, якби не розголос у соцмережі, ця інформацію могла пройти і повз увагу центральних органів влади, які опікуються цим питанням.

"Це і є наша державницька політика по поверненню дітей? А що далі? Може ще в Краматорськ? Може в Лисичанськ? А може зразу передамо етапом в рашку? Недостатньо дітей загинуло з минулого лютого, коли евакуація забула відбутися?", - написала Маріанна.

Інформацію підтвердили LB.ua і в Міністерстві соціальної політики, і в Національній соціальній сервісній службі України (НСССУ), і Дар’я Касьянова, голова правління "Української мережі за права дитини".

Станом на 16 травня 29 дітей з інвалідністю перебували в Дніпрі, в інтернатному закладі без укриття. Активісти зі свого боку, і журналісти LB.ua зі свого боку почали шукати причини, чому так сталося - хто і навіщо вирішив повертати дітей.

Фото: EPA/UPG

З’ясувати, хто відповідальний

У перших дописах на фейсбуці блогери звинувачували у тому, що сталося, Дніпропетровську обласну військову адміністрацію: йшлося, що вони видали наказ, дітей зібрали і повезли на кордон без пояснень. Чому вирішили забирати підопічних? Чия була ідея? Чому не порадилися ні з ким? Чому дітей повезли саме в Дніпро? Так багато запитань і так мало (точніше, декілька днів узагалі не було) відповідей.

Причетність ОВА підтвердив і голова Нацсоцслужи Василь Луцик. Мотивів такого рішення, каже, не знали і вони. З реакції схоже було, що і Мінсоцполітики, і Служба про повернення дітей самі дізналися напередодні з інтернету. При тому, що існує постанова Кабміну № 385 від 27 березня 2022 року, де зазначено, що повертати дітей можна лише після припинення воєнного стану, за винятком окремих ситуацій, наприклад, усиновлення, або якщо дитина вступатиме до українського вишу.

Ми додзвонилися в обласну адміністрацію. Радниця начальника ОВА з комунікацій Оксана Кедя спершу сказала, що їм нічого невідомо про історію з поверненням дітей. На той момент допис у фейсбуці з затеганими усіма можливими причетними установами висів більше доби. А НСССУ, за словами Василя Луцика, вже шукала, куди цих дітей перевести в безпечніші області.

Далі вона пообіцяла сконтактувати нас з тими, хто може щось знати про цю історію. Минала ще одна доба. Від адміністрації жодної конкретики. Натомість з власних джерел ми отримуємо фото документу - дозволу на повернення на ім’я керівника інтернату, підписаного заступницею голови обласної військової адміністрації Іриною Грицай. Тож підтвердження того, що ОВА має стосунок до повернення дітей, є. Причин, чому це зробили, немає.

Дар’я Касьянова зазначає: відповідний наказ Дніпропетровська ОВА не погоджувала з жодним із вищезгаданих органів.

"Хоча ми це питання підіймали за 2 тижні до того (на Координаційному штабі з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану - Авт.) Це рішення вони не погоджували з Мінсоцполітики і Нацсоцсервісною службою", - каже громадська діячка.

Фото: facebook/Дар'я Касьянова Дар'я Касьянова

А в тому, що про це не знали ні міністерство, ні служба - схоже, немає нічого дивного.

"ОВА не треба якогось додаткового запиту направляти. Це їхній заклад і, згідно постанови Кабміну, рішення про повернення закладу в Україну приймається відповідно військовою адміністрацією. Вони так і зробили. Частина працівників закладу були разом дітьми за кордоном, їм прийшов наказ, вони зібрали дітей і повезли в Україну", - пояснює керівник НСССУ.

Вихід Дніпропетровської обласної військової адміністрації

17 травня нам таки вдалося поспілкуватися з заступницею керівника ОВА, чий підпис стоїть в документі.

За словами Ірини Грицай, дозвіл на повернення адміністрація видала після звернення керівництва інтернату. Причина - приймаюча сторона, а саме реабілітаційний центр "Лаліки" в Польщі не запропонувала за 14 місяців дітям з інвалідністю належних медичних обстежень.

Інша причина, за словами Грицай - неналежні умови для членів персоналу інтернату, які перебували весь цей час з дітьми. З 29 підопічними було семеро супроводжуючих.

Фото: Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZAZ Laliki реабілітаційний центр 'Лаліки', Польща

"Під час перебування дітей та роботи супроводжуючого персоналу з’ясовано, що у центрі “Лаліки” відсутній в достатній кількості персонал і до обов’язків супроводжуючих осіб, окрім безпосередніх службових обов’язків, додатково ввійшли обов’язки з прибирання кімнат, прання білизни, миття посуду, купання дітей", - пояснила заступниця голови ОВА.

Через це, за її словами, п'ятеро супроводжуючих звільнилися за власним бажанням, двоє не справлялися з доглядом, а проводити регулярну ротацію не могли буцімто через те, що центр розташований в гірській місцевості, "віддалений від населених пунктів та доступу до транспорту". Яка точно ситуація з транспортним сполученням там сказати складно, але цікаво, що ще у вересні сама директорка інтернату їздила до центру, щоб відвідати евакуйованих підопічних - допис і фото звідти публікували на фейсбук-сторінці дніпровського закладу.

Грицай каже, що в березні зверталися з цим питанням і до урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю, і в посольство України в Польщі, в Німеччині, і в Нацсоцслужбу. Просили знайти можливість залишити дітей за кордоном. Пропозицій, каже Грицай, не отримали, тому попросили Нацсоцслужбу погодити повернення дітей.

В НСССУ підтвердили, що лист отримували. У відповідь вказали на постанову Кабміну і попросили вжити необхідних заходів, щоб підопічні могли залишитися на місці, але вказані проблеми мають бути вирішені.

Фото: Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZAZ Laliki реабілітаційний центр 'Лаліки', Польща

Рішень, схоже, в ОВА не знайшли. Тому 14 квітня дали дозвіл на повернення дітей в Україну. В Дніпро.

Водночас, Маріанна Онуфрик каже, що керівництво інтернату не виходило на зв'язок та не пояснювало, чому дітей вирішили повертати саме в Дніпро.

Грицай серед пояснень також сказала, буцімто центр, де перебували діти, коли ті виїжджали, озвучив їм суму по заборгованості - 40 тис. злотих (близько 350 тис. грн). І сказали, що якщо українська сторона може підтримати їх фінансово - буде добре. Згодом заступниця голови ОВА додала, що діти там перебували абсолютно безкоштовно.

Також польська сторона буцімто казала, що вони можуть залишити в себе тільки десятьох дітей. Втім, забирати вирішили всіх, бо їх не можна роз’єднувати, каже Грицай.

LB.ua звернувся з листом до керівництва центру "Лаліки" в Польщі, щоб почути ще їхню версію. Як тільки ми отримаємо відповідь - одразу її додамо.

Як пробують вирішити це питання

Спершу дітей все ж доставили до закладу без укриття. Схоже, після розголосу їх перемістили до обласного медичного центру, закладу безпечнішого. Це в Мінсоцполітики вирішували ще 16 травня.

Керівник Нацсоцслужби Василь Луцик каже, що вони в екстреному порядку шукають по Україні місце для цих дітей. Але, враховуючи, що це діти з інвалідністю, пошук може зайняти певний час.

Фото: nssu.gov.ua Керівник Нацсоцслужби Василь Луцик

Ще один фактор, що гальмує - бюрократичні процеси ОВА.

"Щоб перевести цих дітей в інші заклади, теж треба буде вимагати від ОВА рішення про їхнє переведення. Ми намагатимемось впливати на цей процес, щоб він пройшов максимально швидко", - пояснює Луцик.

В ОВА кажуть, що 11 дітей зараз проходять обстеження, а 17 травня вони звернулися в Міністерство закордонних справ з проханням повторно евакуювати дітей за кордон. Тим, хто вже повнолітній, готують документи.

Подібних випадків самовільного повернення дітей з-за кордону по інших областях в Нацсоцслужбі поки не виявили. Принаймні, таких кричущих. Втім, громадська діячка Маріанна Онуфрик, яка писала про повернення цих дітей, каже, що їй згодом повідомили й про випадки в інтернатах у інших областях - Рівненський, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській. Якщо перші дві області ще відносно безпечні, то чим керувалися керівники останніх двох - питання.

Цей випадок розглянули також 19 травня на засіданні Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук. За словами Дар'ї Касьянової, ухвалили рішення не повертати дітей без погодження Нацсоцслужби до закінчення війни. Лише у випадку, якщо є безпечні місця і можливість влаштувати дитину в сімʼю.

Фото: facebook/Onufryk Marianna

"Це питання безпеки цих дітей. Їх із такими зусиллями евакуювали [за кордон] і за рік не знайшли рішення, щоб не повертати дітей в небезпеку і в інтернат", - додає Касьянова.

Тим часом, Василь Луцик, повідомив, що до постанови Кабміну також запропонували зміни, згідно яких повертати дітей з евакуації зможуть тільки за дозволом Нацсоцслужби.

Мотивація керівників інтернатів повернути дітей в заклад зрозуміла, вважає Маріанна Онуфрик, адже поки діти не в інтернаті, відповідно, фінансування з бюджету на заклад не йде. А це, подекуди, до декількох мільйонів гривень на рік. Тож дітей, каже, використовують як ресурс, бо немає дітей - немає грошей.

Водночас випадок із дітьми з Дніпра показує іншу проблему - подекуди вирішення питань стосовно безпеки підопічних інтернатів схоже на перекладання відповідальності. Між ними навіть немає злагодженої комунікації. І допоки реформа не буде проведена і не буде встановлено відповідальне відомство, це продовжуватиметься.

А якщо і справді за кордоном виникають проблеми з утриманням українських дітей, фінансуванням чи поверненням, то як їх вирішуватимуть оперативно - теж велике питання.