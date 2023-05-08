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Під час відновлення пріоритет надаватиметься медзакладам "первинки", - Ляшко

Йдеться про будівництво у тих районах, де лінія фронту вже досить далеко.

Під час відновлення пріоритет надаватиметься медзакладам "первинки", - Ляшко
Вітальне слово на початку форума від міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшко.
Фото: Макс Требухов

Під час відновлення пошкодженої агресором медичної інфраструктури пріоритет надаватиметься об'єктам, які можна відновити швидко, а також закладам первинної ланки.

Про це повідомив журналістам міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню - тим медзакладам, де є незначні пошкодження, щоб їх можна було швидко відновити: засклити, підремонтувати, перекрити дах, щоб лікарня могла працювати так, як вона працювала до 24 лютого 2022 року", - сказав він.

Крім того, за його словами, пріоритетом відновлення медінфраструктури будуть зруйновані об'єкти первинної медичної допомоги, оскільки "сімейна медицина - вона має бути базою будь-якої медичної допомоги".

"Туди, де зруйновані центри первинної медико-санітарної допомоги, ми спрямовуємо всі зусилля, щоб якомога швидше їх відновити", - сказав міністр.

Ляшко також зазначив, що потенційно вже є кілька проєктів, за якими "плануємо розвивати лікарні в процесі відновлення".

"Якщо об'єкт недалеко від лінії фронту, де є можливість артилерійського обстрілу, там ще немає повноцінного будівництва з нуля. Ми говоримо про будівництво там, де лінія фронту вже досить далеко", - сказав він.

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Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я доручило областям сформувати до 1 травня спроможну мережу медичних закладів.

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