Канадські пластичні хірурги оперуватимуть у Польщі поранених росіянами українців

Очікується, що операції будуть зроблені 48 українським пацієнтам, які пройшли попередній дистанційний огляд канадськими лікарями.

У лікарні на півдні Польщі будуть оперувати поранених російськими обстрілами українців. Операції проводитимуть провідні канадські пластичні хірурги.

Про це повідомив Укрінформ.

“У міському шпиталі польського міста Челядзь почалась місія канадських пластичних хірургів CUSAP, які прооперують українських пацієнтів з важкими травмами обличчя. Всі пацієнти є жертвами війни, вони зазнали травм від вогнепальної зброї та вибухів унаслідок російської агресії”, - заявили у Канадсько-українській фундації, яка співфінансує медичну місію.

Операції будуть робити два тижні. Очікується, що за цей час операції будуть зроблені 48 українським пацієнтам, які пройшли попередній дистанційний огляд канадськими лікарями.

Більшість пацієнтів отримали черепно-лицьові травми, травми м'яких тканин, верхніх та нижніх кінцівок, опіки. Операції триватимуть від 5 до 15 годин залежно від важкості травми, деяких пацієнтів канадські лікарі прооперують вдруге або втретє.

Як раніше повідомлялось, у Львові триває встановлення нових протезів українцям, котрі постраждали внаслідок російської агресії. а рік у реабілітаційному центрі UNBROKEN Ukraine українці, які постраждали від війни, отримали понад 100 нових протезів.