Уряд спростив виїзд поранених бійців на лікування за кордон

Направлення військові зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію.

Кабінет Міністрів спростив виїзд поранених бійців на лікування за кордон.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, такий крок зробили в межах реформи медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій.

"Сьогодні приймаємо постанову про спрощення виїзду наших поранених бійців на лікування за кордон. Тепер таке направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, без черг, без бюрократії", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно взяла за основу два законопроєкти щодо спрощення оформлення довідок про поранення військових і проходження ВЛК.