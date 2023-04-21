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Уряд спростив виїзд поранених бійців на лікування за кордон

Направлення військові зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію.

Уряд спростив виїзд поранених бійців на лікування за кордон
Засідання кабміну, 5 серпня 2022.
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів спростив виїзд поранених бійців на лікування за кордон.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, такий крок зробили в межах реформи медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій.

"Сьогодні приймаємо постанову про спрощення виїзду наших поранених бійців на лікування за кордон. Тепер таке направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, без черг, без бюрократії", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно взяла за основу два законопроєкти щодо спрощення оформлення довідок про поранення військових і проходження ВЛК.

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