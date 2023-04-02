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Ляшко: Нещодавній ажіотаж в аптеках пов’язаний із питаннями комунікації

З 1 квітня рецептурні препарати відпускаються за електронним рецептом.

Ляшко: Нещодавній ажіотаж в аптеках пов’язаний із питаннями комунікації
Виктор Ляшко
Фото: скрин відео

Перелік ліків, які відпускаються за рецептом, не збільшився з 1 квітня. Ажіотаж в аптеках, який виник наприкінці березня, скоріш за все пов’язаний із «питаннями комунікації».

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він уточнив, що з 1 квітня з’явилася можливість отримати всю групу рецептурних препаратів, використовуючи сервіс електронного рецепту.

«Більшість тих засобів, які активно згадувалися в інтернеті, не належать до групи рецептурних. Разом з тим є велика кількість засобів, які були зареєстровані, скажімо, ще у 2005 році, і було чітко прописано, що вони мають продаватися за рецептом. МОЗ України станом на 1 квітня точно не збільшила ні однієї групи препаратів, ні одного лікарського засобу, який повинен відпускатися за рецептом. Ми лише запустили можливість отримати рецептурний лікарський засіб за електронним рецептом», — пояснив очільник МОЗ.

Щодо ажіотажу в аптеках, який спостерігався в останні дні березня, то Ляшко вважає, що у цьому випадку є «питання у комунікації Міністерства охорони здоров’я», хоча МОЗ, за його словами, систематично інформував громадян про рецептурну групу препаратів та запровадження електронного рецепту.

«Ми, звісно, зробимо висновки. Щодо ажіотажу, який відбувся кілька днів тому, це характерно для центрального регіону — Київ та Київська область, оскільки загалом по Україні ажіотажу такого в аптеках не відмічалося. Зараз комунікаційники розбираються, що послужило тригером, чому таке відбулося і що ми як МОЗ маємо зробити, щоб такого не відбувалося у майбутньому», — наголосив міністр.

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Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня рецептурні препарати відпускаються за електронним рецептом, поряд з яким продовжить діяти і паперовий рецепт. Напередодні в Києві та окремих містах спостерігалися черги до аптек, люди поспішали купити ліки без е-рецептів.

10 лютого повідомлялось, що навесні Міністерство охорони здоров’я України запровадить електронний рецепт на всі рецептурні ліки.

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