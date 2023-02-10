Навесні МОЗ запровадить електронний рецепт на всі рецептурні ліки

Навесні Міністерство охорони здоров’я України запровадить електронний рецепт на всі рецептурні ліки, повідомила пресслужба міністерства.

Це спростить процес призначення ліків та дозволить посилити контроль за відпуском рецептурних ліків у аптеках.

На сьогодні електронний рецепт є одним із найпоширеніших електронних медичних інструментів в Україні. Наразі в електронній системі охорони здоровʼя міститься близько 550 тис. рецептів на антибіотики та ще понад 11 тис. – на наркотичні (психотропні) лікарські засоби.

Рішення буде впроваджуватися поступово: за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі, лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.

Електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти.

До цього переліку належать також антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та інші. “Важливо, що ряд деяких звичних для нас ліків проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до препаратів, відпуск яких повинен здійснюватися виключно за рецептом лікаря”, – зазначили у МОЗ.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. І для цього необовʼязково мати договір з НСЗУ.

Для того, щоб отримати рецепт на рецептурні ліки необхідно звернутися на прийом до лікуючого лікаря. Під час огляду лікар, за потреби, зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя та сформує електронне призначення, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків.

У разі тривалого лікування за хронічних захворювань або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від вашого лікуючого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні.

Як і під час очного прийому, із випискою е-рецепта пацієнт отримає його номер та унікальний код підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для придбання ліків.

Нагадаємо, торік у листопаді українські аптеки почали відпускати наркотичні лікарські засоби за е-рецептом. Із серпня українці почали отримувати електронні рецепти для придбання антибіотиків.