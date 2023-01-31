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На Херсонщині відновлюється робота бригад швидкої допомоги

В Херсоні працюють 15 бригад медиків.

На Херсонщині відновлюється робота бригад швидкої допомоги
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

На території Херсонської області працює вже 28 бригад швидкої допомоги. Більше половини з них працюють у самому Херсоні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“15 бригад медиків, що надають екстрену медичну допомогу, обслуговують Херсон, а ще 13 - допомагають людям на деокупованих територіях області”,- повідомили в пресслужбі.

Ккрім Херсона, швидка медична допомога базується у Білозерці, Станіславі, Миролюбівці, Музиківці, Токарівці, Бериславі, Великій Олександрівці, а також у Калинівському, Чкалівському та Борозенському пунктах базування.

Підстанції швидкої медичної допомоги також є у Високопіллі, Кочубеївці та Нововоронцовці.

Нагадаємо, під обстріл російських військ у Херсоні потрапила обласна лікарня. А 25 січня російські окупанти обстріляли перинатальний центр в Херсоні.

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