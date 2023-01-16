Постраждалі від російського ракетного удару по Дніпру можуть отримати психологічну підтримку

Наразі допомогу спеціалістів можна отримати у чотирьох медичних закладах.

20 фахівців організації IsraAID готові надавати безкоштовну психологічну підтримку постраждалим від ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що спеціалісти із базовою медичною або психологічною освітою пройшли навчання у межах проєкту “Психосоціальна підтримка під час війни” міжнародної неурядової організації IsraAID. Вони володіють методиками кризової, військової, екстремальної психології, першої психологічної допомоги.

Наразі допомогу цих спеціалістів можна отримати у таких медичних закладах:

Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги

Дніпропетровський обласний спеціалізований реабілітаційний центр “Солоний лиман”

Щоб отримати допомогу, треба зателефонувати до психологині проєкту Тетяни Єрмолаєвої за номерами (066) 877-08-57, (067)718-02-71.

Нагадаємо, вдень 14 січня російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок.

Станом на 21:00 сьогодні, 16 січня, врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб (з них 3 дитини), травмовано 77 осіб (з них 14 дітей), отримано 47 повідомлень про безвісти зниклих (з яких 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях, 25 осіб наразі розшукуються).

Комунальні служби вже вивезли понад 8,5 тисячі тонн будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.