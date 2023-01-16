Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
СБУ назвала російських льотчиків, які причетні до ракетного удару по Дніпру
СБУ назвала російських льотчиків, які причетні до ракетного удару по Дніпру
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Постраждалі від російського ракетного удару по Дніпру можуть отримати психологічну підтримку

Наразі допомогу спеціалістів можна отримати у чотирьох медичних закладах.

Постраждалі від російського ракетного удару по Дніпру можуть отримати психологічну підтримку
Фото: Александр Рудоманов

20 фахівців організації IsraAID готові надавати безкоштовну психологічну підтримку постраждалим від ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі.  

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що спеціалісти із базовою медичною або психологічною освітою пройшли навчання у межах проєкту “Психосоціальна підтримка під час війни” міжнародної неурядової організації IsraAID. Вони володіють методиками кризової, військової, екстремальної психології, першої психологічної допомоги. 

Наразі допомогу цих спеціалістів можна отримати у таких медичних закладах:

  • Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни
  • Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
  • Клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги
  • Дніпропетровський обласний спеціалізований реабілітаційний центр “Солоний лиман” 

Щоб отримати допомогу, треба зателефонувати до психологині проєкту Тетяни Єрмолаєвої за номерами (066) 877-08-57, (067)718-02-71.

Нагадаємо, вдень 14 січня російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок

Станом на 21:00 сьогодні, 16 січня, врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб (з них 3 дитини), травмовано 77 осіб (з них 14 дітей), отримано 47 повідомлень про безвісти зниклих (з яких 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях, 25 осіб наразі розшукуються). 

Комунальні служби вже вивезли понад 8,5 тисячі тонн будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також