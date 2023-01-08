Лікарня в Херсоні отримала гуманітарне медичне обладнання

Новітнє обладнання має забезпечити кваліфіковане надання як первинної, так і вторинної медичної допомоги.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша отримала гуманітарне медичне обладнання.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій україни.

У лікарню звільненого Херсона передано медичне обладнання як гуманітарну допомогу. Так, Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша отримала біохімічний напівавтоматичний аналізатор, автоматичний гематологічний аналізатор, наркозно-дихальний апарат та електрокардіограф.

Обладнання було закуплено та передано Благодійним фондом «Центр соціальних проектів майбутнього», який активно допомагає постраждалим громадам у межах проєкту «Центр допомоги під час війни».

Загальна вартість гуманітарної допомоги склала майже 1 мільйон гривень.

Зазначається, що медзаклад володіє найпотужнішим у регіоні науковим потенціалом – тут працюють 8 кандидатів медичних наук. Тож новітнє обладнання має забезпечити кваліфіковане надання як первинної, так і вторинної медичної допомоги мешканцям деокупованого обласного центру.

Нагадаємо, у Херсоні в новорічну ніч росіяни обстріляли дитячу лікарню. Персонал евакуював до підвалу 17 дітей, чотирьох батьків і 38 працівників.