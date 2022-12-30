У 2023-му запрацює електронний реєстр осіб, відповідальних за введення в обіг медвиробів

На початку січня запрацює електронний реєстр осіб, відповідальних за введення в обіг медичних виробів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

“Реалізація цього проєкту надасть змогу розвивати єдиний інформаційний простір для обміну даними та взаємодії між усіма учасниками процесу, що відповідають за обіг медичних виробів, – від подачі заяви на реєстрацію до контролю обігу медичних виробів на ринку”, – пояснили у МОЗ.

Заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич розповіла, що впровадження реєстру має спростити процедуру введення в обіг медичних виробів.

“Це надасть можливість інтегрувати дані системи з іншими програмними продуктами, зокремаі державними інформаційними ресурсами, оскільки програмне рішення розроблено на основі платформи реєстрів Мінцифри. А також забезпечить єдиний уніфікований підхід до стандартів внесення та обміну інформацією, використання єдиних інтерфейсів та довідників”, – додала вона.

Нагадаємо, для відновлення зруйнованих Росією медзакладів треба більше мільярда доларів.