Постачання медзакладам рентгенодіагностичного обладнання прискорять

Кабінет міністрів прийняв постанову, що значно прискорить постачання медичним закладам рентгенодіагностичного обладнання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Для здійснення високоточної діагностик заклади охорони здоров’я – як за державні кошти, так і за кошти благодійної допомоги – здійснюють закупівлю обладнання, що використовує джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ).

“Використання таких ДІВ, згідно з українським законодавством, підлягало обов'язковому ліцензуванню. Оскільки етап отримання ліцензій займає до 2,5 місяці, введення в експлуатацію медичного обладнання затримувалось на відповідний термін, що унеможливлювало його використання, а значить – надання українцям медичної допомоги”, – зазначили у міністерстві.

Для вирішення ситуації уряд вніс зміни до постанови про забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану.

Відтепер запроваджено декларативний принцип отримання права на використання ДІВ для потреб лікарень. Йдеться про заклади охорони здоров’я комунальної власності і заклади охорони здоров’я та суб’єкти господарювання, які є замовниками закупівель і належать до сфери управління МОЗ..

Принцип буде застосовуватися до:

отримання (придбання) обладнання,

передача (збут),

зберігання рентгенодіагностичних генеруючих ДІВ.

У МОЗ додали, що через наслідки повномасштабного вторгнення Росії на територію України, які відображаються у певних видах травм та появі інших специфічних захворювань, пріоритетне місце в діагностиці хвороб посідає радіологічна діагностика.

З початку війни в українські лікарні вже доставлено 313 рентгендіагностичних установок різного виду, на підході ще 223 установки.

“Прийняте сьогодні рішення Уряду дозволить швидко змонтувати це обладнання та оперативно розпочати його використовувати для вчасного виявлення та ефективного лікування різних хвороб”, – підкреслив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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