Оновлено реєстр програми “Доступні ліки”, до неї додали два напрями

Оновлений реєстр програми медичних гарантій “Доступні ліки” налічує 462 лікарські засоби.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
З них 149 є повністю безоплатними, а 313 можна отримати, доплативши.
“Це препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу, нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії”, – зазначили у МОЗ.
Також в програму було додано два нові напрями: хронічне обструктивне захворювання легень та хвороба Паркінсона.
Зазначимо, для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, ліки з Національного переліку лікарських засобів надаються безоплатно на весь період лікування. Нацперелік містить назви основних безпечних лікарських засобів із доведеною ефективністю, які використовуються під час лікування проти найпоширеніших захворювань в Україні.
Нагадаємо, Україна буде закуповувати ліки від спінальної м’язової атрофії "Рисдиплам".