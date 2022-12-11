Ізраїль передав медичне обладнання для столичної дитячої лікарні

Лікарі закладу продемонстрували, як на практиці використовують сучасне медичне обладнання.

Посольство Ізраїлю в Україні та ізраїльське агентство з міжнародного співробітництва у сфері розвитку MASHAV передали сучасне медичне обладнання для Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Зокрема, це надсучасні роботизовані реабілітаційні системи, спеціальні апарати для дітей з аутизмом, а також модернізовані прилади для лабораторних досліджень, лапароскопічних операцій та діагностики”, - йдеться у повідомленні.

На передачі був присутній посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Лікарі закладу продемонстрували, як на практиці використовують роботизовані реабілітаційні системи та спеціальні апарати для дітей з аутизмом.

Нагадаємо, 28 вересня також відбулася церемонія передачі Ізраїлем медичного обладнання для Київської міської дитячої клінічної лікарні №2.