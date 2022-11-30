Експериментальний препарат сповільнює хворобу Альцгеймера, – The Guardian

Клінічні випробування препарату Lecanemab підтвердили, що він уповільнює зниження когнітивних функцій у пацієнтів з хворобою Альцгеймера на ранніх стадіях захворювання. Водночас експертиментальні ліки мають серйозні побічні ефекти.

Про це пише The Guardian.

Препарат є терапією антитілами, яка видаляє згустки білка під назвою бета-амілоїд, що накопичуються в мозку. Відомо, що у пацієнтів зі спадковими формами хвороби ці згустки, ймовірно, “прокладають шлях до каскаду змін, які неухильно руйнують клітини мозку”.

Розробниками Lecanemab є компанія “Biogen” в США та “Eisai” в Японії. У вересні оголосили найкращі результати клінічних випробувань за участю майже 1800 пацієнтів, але дослідники чекали повних даних, які були опубліковані 29 листопада.

“Результати отримані після десятиліть невдач у цій галузі спонукали експертів заявити, що хворобу Альцгеймера, яка вражає 30 мільйонів людей у всьому світі, можна вилікувати”, – зазначає видання.

Дослідження показали, що препарат знижує загальне зниження розумових навичок пацієнтів на 27% протягом 18 місяців – скромний, але значний результат.

Директор Інституту дослідження деменції Великобританії в Університетському коледжі Лондона Барт Де Стропер заявив, що це перший препарат, який робить реальним лікування хвороби.

“Хоча клінічні переваги здаються дещо обмеженими, можна очікувати, що з часом вони стануть більш очевидними”, – заявив дослідник.

Річна вартість ліків для одного пацієнта коштує від 10 до 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Однак, як пише CNN , препарат має низку серйозних побічних ефектів, серед них – набряк мозку та крововилив у мозок. Близько 6,9% учасників групи, якій давали ліки, а не плацебо, припинили через них участь у дослідженнях.

На хворобу Альцгеймера припадає майже дві третини з 55 мільйонів людей, які живуть із деменцією у всьому світі.