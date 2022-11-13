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Київська область передала медикаменти на звільнену Херсонщину

Через замінування гуманітарну допомогу везтимуть об'їзними дорогами.

Київська область передала медикаменти на звільнену Херсонщину
Фото: Олексій Кулеба

Київська область передала до районної лікарні Берислава медикаменти та гігієнічні засоби.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він зазначив, що медзаклад працював усі місяці окупації регіону, там надавали першу  невідкладну допомогу, народжувалися діти, проводили складні хірургічні операції. 

Кулеба наголосив, що це одна з перших гуманітарних місій, яка їде до звільненого міста. 

Гуманітарну допомогу везтимуть об'їзними дорогами, оскільки більшість шляхів заміновані. 

Нагадаємо, жителів Херсона та звільнених населених пунктів просять евакуюватися, оскільки висока ймовірність російських обстрілів.

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