Понад 10 мільйонів людей в Україні зараз потребують психологічної допомоги, – ВООЗ

Міністерство охорони здоров’я та Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні підписали меморандум про співпрацю у сфері психічного здоров’я.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Документ щодо розбудови спроможностей первинної медичної ланки із ведення поширених психічних розладів за програмою mhGAP підписали Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Підписання меморандуму дасть змогу зробити психологічну підтримку на первинному рівні надання медичної допомоги значно доступнішою для людей.

Програма mhGAP – Mental Health Gap Action Programme – це глобальна програма ВООЗ, яка була запущена у 2008 році для покращення доступу до послуг з охорони психічного здоров’я через залучення неспеціалізованих кадрів (наприклад, сімейних лікарів). Упродовж проходження програми їх навчають надавати допомогу людям із поширеними психічними розладами (депресією, тривогою, посттравматичним стресовим розладом, суїцидальною поведінкою тощо).

“ВООЗ працює з mhGAP протягом тривалого часу, і в Україні така робота почалася в 2019 році. Але після вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого потреби різко зросли, і нам потрібно швидко розширювати обсяги навчання та надання послуг. Я дякую Міністерству охорони здоров’я та Офісу першої леді за пріоритизацію теми психічного здоров’я, тому що понад 10 мільйонів людей в Україні зараз потребують психологічної допомоги. І я дякую всім партнерам, які висловили свою готовність приєднатися до реалізації mhGAP в Україні, тому що разом ми можемо зробити більше”, – зазначив представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Програма впроваджується у понад 100 країнах світу, а її матеріали перекладені понад 20 мовами, зокрема українською. В Україні програма mhGAP впроваджується міжнародними та національними партнерами з 2019 року. Станом на липень 2022 навчання пройшли 655 спеціалістів: сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, фельдшерів, медичних сестер та братів.

Окрім проведення очних тренінгів, партнери завершують розроблення онлайн-курсу для самостійного навчання із лікування психічних розладів у закладах первинної медичної допомоги в Україні. Курс базується на навчальних матеріалах mhGAP. Запуск перших модулів курсу відбудеться в листопаді.

Зазначимо, уряд додав пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» до Програми медичних гарантій.