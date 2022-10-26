Ізраїль прийме на лікування ще двох українських захисників

Після лікування на поранених чекає реабілітація.

Сьогодні, 26 жовтня, до Ізраїлю вилітають поранені українські військові.

Про це повідомив посол Ізраїлю в України Міхаель Бродський.

“Ще двоє українських поранених військових сьогодні вилетять до Ізраїлю на лікування та реабілітацію”, - повідомив Бродський.

Посол додав, що поранених лікуватимуть у медичному центрі Барзілай в Ашкелоні.

Two more Ukrainian wounded soldiers will fly today to Israel for medical treatment and rehabilitation. They will be treated at Barzilai medical center in Ashkelon. @IsraelinUkraine @MASHAVisrael @IsraelMFA pic.twitter.com/NFbEm24W7g — Michael Brodsky (@michael_brodsk) October 26, 2022

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив початок співпраці з розвідкою Ізраїлю.

Як раніше повідомлялось, днями президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що його країна надасть США докази використання іранських безпілотників в Україні. Крім того, Ізраїль ракетним ударом знищив у Сирії місце збору іранських безпілотників.