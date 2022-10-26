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Ізраїль прийме на лікування ще двох українських захисників

Після лікування на поранених чекає реабілітація.

Ізраїль прийме на лікування ще двох українських захисників
Фото: Міхаель Бродський

Сьогодні, 26 жовтня, до Ізраїлю вилітають поранені українські військові.

Про це повідомив посол Ізраїлю в України Міхаель Бродський.

“Ще двоє українських поранених військових сьогодні вилетять до Ізраїлю на лікування та реабілітацію”, - повідомив Бродський. 

Посол додав, що поранених лікуватимуть у медичному центрі Барзілай в Ашкелоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив початок співпраці з розвідкою Ізраїлю.

Як раніше повідомлялось, днями президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що його країна надасть США докази використання іранських безпілотників в Україні. Крім того, Ізраїль ракетним ударом знищив у Сирії місце збору іранських безпілотників. 

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