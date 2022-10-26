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Зеленський підтвердив початок обміну розвідувальними даними з Ізраїлем

Ця інформація підтвердила вже наявну. 

Президент Володимир Зеленський підтвердив початок співпраці з розвідкою Ізраїлю.

На брифінгу разом з президентом Гвінеї-Бісау у відповідь на запитання журналістів він відповів ствердно щодо обміну розвідданими. 

"Ми на початку нашої співпраці. Позитивний тренд у відносинах Ізраїлю", – зазначив він.

Зеленський додав, що отримані від Ізраїлю дані ще раз підтверджують те, що наша розвідка вже знала. 

"Біля 400 іранських дронів уже було використано проти цивільного населення України", – повідомив він. 

60-70% було збито, однак є руйнування і жертви, зокрема серед цивільних. 

Нагадаємо, днями президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що його країна надасть США докази використання іранських безпілотників в Україні. Крім того, Ізраїль ракетним ударом знищив у Сирії місце збору іранських безпілотників. 

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