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Байден обговорив з італійською прем’єркою Мелоні подальшу підтримку України

Також йшлося про притягнення Росії до відповідальності за агресію.

Байден обговорив з італійською прем’єркою Мелоні подальшу підтримку України
Фото: EPA\UPG

Президент США Джозеф Байден під час розмови із прем’єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні обговорили подальшу підтримку України.

Про це повідомили у Білому домі.

Очільник американської нації привітав Мелоні з призначенням на посаду.

“Лідери підкреслили міцні відносини між Сполученими Штатами та Італією та висловили готовність співпрацювати в рамках трансатлантичного альянсу для вирішення спільних викликів”, – йдеться у повідомленні. 

Також йшлося про наміри США та Італії продовжувати надавати допомогу Україні, притягнути Росію до відповідальності за її агресію, подолати виклики з боку Китаю та забезпечити стабільні та доступні енергетичні ресурси.

Нагадаємо, Мелоні у своїй промові заявила, що новий уряд Італії не піддаватиметься російському енергетичному шантажу.

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