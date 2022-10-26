Байден обговорив з італійською прем’єркою Мелоні подальшу підтримку України

Також йшлося про притягнення Росії до відповідальності за агресію.

Президент США Джозеф Байден під час розмови із прем’єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні обговорили подальшу підтримку України.

Про це повідомили у Білому домі.

Очільник американської нації привітав Мелоні з призначенням на посаду.

“Лідери підкреслили міцні відносини між Сполученими Штатами та Італією та висловили готовність співпрацювати в рамках трансатлантичного альянсу для вирішення спільних викликів”, – йдеться у повідомленні.

Також йшлося про наміри США та Італії продовжувати надавати допомогу Україні, притягнути Росію до відповідальності за її агресію, подолати виклики з боку Китаю та забезпечити стабільні та доступні енергетичні ресурси.

Нагадаємо, Мелоні у своїй промові заявила, що новий уряд Італії не піддаватиметься російському енергетичному шантажу.