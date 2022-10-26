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Окупанти обстріляли з танку звільнену на Херсонщині Трифонівку, є постраждалий

Вищетарасівка на Нікопольщині опинилась під вогнем реактивних систем залпового вогню. 

Окупанти обстріляли з танку звільнену на Херсонщині Трифонівку, є постраждалий
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У південному напрямку ворог атакував українські позиції з неба. У відповідь авіацією ЗСУ тричі завдано удар по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“А у другій половині дня двічі силами до взводу на різних напрямках, десь за підтримки бойових машин піхоти, противник, намагаючись покращити свої позиції, здійснив спроби прориву наших позицій. Двічі був даний стрілецький бій. Напади відбито, одну БМП знищено, противник відступив із втратами”, – йдеться у повідомленні.

В українських підрозділах втрат не було, а втрати ворога уточнюються.

Два рази за бойовий день окупанти обстріляли мирні населені пункти. Зокрема, нещодавно звільнену на Херсонщині Трифонівку обстріляли з танку, а Вищетарасівка, на Нікопольщині, опинилась під вогнем реактивних систем залпового вогню. 

У Трифонівці є пошкодження житлових будинків, поранено одну цивільну особу. На Нікопольщині інформація про посраждалих і руйнування уточнюється.

Нагадаємо, 24 жовтня російські окупанти вбили десятьох українців, ще стільки ж мирних жителів отримали поранення.

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