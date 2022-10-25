Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині збили іранські безпілотники росіян

Чергові дрони-камікадзе не долетіли до місця призначення.

На Херсонщині збили іранські безпілотники росіян
Фото: Оперативне командування "Південь"

Сьогодні ввечері, 25 жовтня, в небі над Херсонською областю збили два дрони російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командуваня Повітряних сил ЗСУ.

Дрони були збиті близько 21:00 підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь".

В Командуванні повітряних сил уточнили, що українські захисники знищили ворожі дрони Shahed-136.

Нагадаємо, в населеному пункті Каїри було знищено до 30 окупантів. Водночас під завалами залишилось понад сто військовослужбовців РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також