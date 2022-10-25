На Херсонщині збили іранські безпілотники росіян

Чергові дрони-камікадзе не долетіли до місця призначення.

Сьогодні ввечері, 25 жовтня, в небі над Херсонською областю збили два дрони російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командуваня Повітряних сил ЗСУ.

Дрони були збиті близько 21:00 підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь".

В Командуванні повітряних сил уточнили, що українські захисники знищили ворожі дрони Shahed-136.

Нагадаємо, в населеному пункті Каїри було знищено до 30 окупантів. Водночас під завалами залишилось понад сто військовослужбовців РФ.