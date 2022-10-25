Відновлення Сумщини відбувається із залученням безробітних, - Живицький

На суспільно корисні роботи при відновленні Сумської області наразі залучені 400 людей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Залучаємо людей, які перебувають на обліку як безробітні, до розбору завалів, ремонтних робіт, заготівлі дров, облаштування укриттів тощо”, - розповів Живицький.

Він додав, що зарплату за такі роботи отримують мешканці 23 громад Сумської області, а найближчим часом до них можуть залучити і мешканців Сум.

Живицький уточнив, що на ці цілі зараз використано 4,5 млн гривень, і до кінця року заплановано використати ще 5 млн гривень.

Як раніше повідомлялось, безробітних українців залучатимуть до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах. Безробітні можуть бути залучені до робіт оборонного характеру, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.