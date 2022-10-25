Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині українські десантники знищили військову техніку і особовий склад росіян

Втрат зазнав один із підрозділів Псковської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

На Херсонщині українські десантники знищили військову техніку і особовий склад росіян
Фото: скріншот відео

На Херсонщині українські десантники знищили військову техніку і особовий склад росіян.

Про це повідомили в пресслужбі командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Бійці однієї з аеромобільних бригад ДШВ ліквідували особовий склад підрозділу Псковської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ, а також їхню військову техніку.

"Так буде з кожним, хто прийшов з війною на нашу благословенну Україну", - наголосили українські захисники.

Нагадаємо, Росія втратила на війні в Україні вже орієнтовно 68420 осіб особового складу.

На Херсонщині за минулу добу знищили 40 окупантів, а також три танки, ЗРК "Оса" та шість одиниць авто/бронетехніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також