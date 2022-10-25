На Херсонщині українські десантники знищили військову техніку і особовий склад росіян.
Про це повідомили в пресслужбі командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Бійці однієї з аеромобільних бригад ДШВ ліквідували особовий склад підрозділу Псковської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ, а також їхню військову техніку.
"Так буде з кожним, хто прийшов з війною на нашу благословенну Україну", - наголосили українські захисники.
Нагадаємо, Росія втратила на війні в Україні вже орієнтовно 68420 осіб особового складу.
На Херсонщині за минулу добу знищили 40 окупантів, а також три танки, ЗРК "Оса" та шість одиниць авто/бронетехніки.