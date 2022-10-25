Майже чверть споживачів Хмельниччини все ще без електропостачання, - Гамалій

Майже чверть споживачів Хмельницької області все ще залишаються без електропостачання.

Про це йдеться в повідомленні керівника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

За його словами, ремонтні роботи тривають.

"Енергетики в режимі нон-стоп працюють над тим, аби якнайшвидше налагодити належне функціонування системи розподілу електроенергії, тому прошу усіх поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, та набратися терпіння, адже лише так ми можемо вистояти у цій війні з енергетичним терором рашистів", - зазначив Гамалій.

Він також закликав жителів області, у яких відновлено електропостачання, максимально економити електроенергію.

Гамалій додав, що наразі енергетики не можуть передбачити, на яких саме лініях може бути застосоване стабілізаційне відключення, оскільки "воно є заходом оперативного реагування на критичне перевантаження, тому буде у нашій домівці світло чи ні – це насправді залежить від кожного з нас".

Нагадаємо, після масованого ракетного удару 22 жовтня "Укренерго" відновило живлення Хмельниччини.

У Хмельницькому через аварію на високовольтній лінії сьогодні можливі перепади напруги та аварійні відключення.