Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
ГоловнаЕкономікаДержава

У Хмельницькому через аварію на високовольтній лінії можливі перепади напруги та аварійні відключення

В обласному центрі наразі заживили понад 85% споживачів.

У Хмельницькому через аварію на високовольтній лінії можливі перепади напруги та аварійні відключення
Фото: dtek.com

У Хмельницькому сьогодні ввечері можливі перепади напруги та аварійні відключення через аварію на високовольтній лінії.

Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

За його словами, ця лінія забезпечує частину міста резервним живленням. Наразі аварію усунули і вже заживили 85% споживачів. 

"Роботи із заживлення решти споживачів тривають. На жаль, заживити всіх сьогодні дуже складно. Критична інфраструктура працює вся повністю! Паралельно за складних умов тривають відновлювальні та ремонтні роботи на основному об’єкті енергопостачання. Працюють енергетики, комунальники, рятувальники", - розповів Симчишин.

Він закликав жителів максимально обмежити споживання електроенергії упродовж 18:00 - 22:00 і завтра вранці з 7:00 до 10:00.

Нагадаємо, сьогодні частина міста Рівне залишилася без світла через аварію на підстанції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також