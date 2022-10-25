У Хмельницькому через аварію на високовольтній лінії можливі перепади напруги та аварійні відключення

У Хмельницькому сьогодні ввечері можливі перепади напруги та аварійні відключення через аварію на високовольтній лінії.

Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

За його словами, ця лінія забезпечує частину міста резервним живленням. Наразі аварію усунули і вже заживили 85% споживачів.

"Роботи із заживлення решти споживачів тривають. На жаль, заживити всіх сьогодні дуже складно. Критична інфраструктура працює вся повністю! Паралельно за складних умов тривають відновлювальні та ремонтні роботи на основному об’єкті енергопостачання. Працюють енергетики, комунальники, рятувальники", - розповів Симчишин.

Він закликав жителів максимально обмежити споживання електроенергії упродовж 18:00 - 22:00 і завтра вранці з 7:00 до 10:00.

Нагадаємо, сьогодні частина міста Рівне залишилася без світла через аварію на підстанції.