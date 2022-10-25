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Німеччина готова надати Україні € 20 млн на закупівлю резервного обладнання для критичної інфраструктури, – Мінрегіон

Домовленість направлено на появу альтернативних джерел енергії.

Німеччина готова надати Україні € 20 млн на закупівлю резервного обладнання для критичної інфраструктури, – Мінрегіон
Олексій Чернишов та Штеффі Лемке
Фото: Пресслужба Мінгромад

Україна досягла попередньої домовленості з ФРН щодо надання 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання для об'єктів критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"Німеччина виділить Україні €20 млн на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе бути готовими реагувати на терористичні атаки на критичну інфраструктуру. Таких попередніх домовленостей досягнуто під час зустрічі з Міністеркою Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке, повідомив Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов", – йдеться у повідомленні.

За його словами, уже найближчим часом українська та німецького сторона фіналізують цю домовленість.

"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою. На виділені Німеччиною кошти буде закуплено усе необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні дизельні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Альтернативні джерела енергії в Україні будуть", – підкреслив міністр.

Повідомляється, що Чернишов у складі урядової делегації перебуває з робочим візитом у Німеччині. З німецькими колегами обговорюються питання двосторонньої співпраці в сферах енергетики, відбудови України, допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також фінансування оборонної підтримки.

Нагадаємо, раніше Кабмін вніс зміни до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах. Згідно з нею підприємства мають розрахувати обсяги заборгованості з різниці в тарифах, що підлягають компенсації з Державного бюджету.

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