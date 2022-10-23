Жителі деокупованих територій отримали 27 млн грн від Червоного Хреста і 3,2 млн грн - від МОМ

На Харківщині фінансову допомогу отримало понад 16 тисяч осіб, на Херсонщині - понад 2,5 тис.

Жителі деокупованих територій отримали 27 млн грн від Міжнародного Комітету Червоного Хреста і ще 3,2 млн грн - від Міжнародної організації з міграції.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"1200 гривень від Міжнародного Комітету Червоного Хреста вже отримало понад 16 тисяч мешканців звільненої Харківщини. Це майже 20 мільйонів гривень, які Укрпошта доставила в 67 деокупованих населених пунктів. На Херсонщині аналогічну допомогу виплачено понад 2,5 тисячам мешканцям 38 міст і сіл. Надалі виплати будуть проводитися ще швидше: в смт Велика Олександрівка відновило роботу відділення Укрпошти.", - розповіли в МінТОТ.

На Донеччині кошти виплачують жителям Святогірської, Лиманської, Ямпільської територіальних громад. За інформацією міністерства, там вже здійснено виплати майже на 4 мільйони гривень.

Нагадаємо, 108 звільнених з російського полону українок отримають по 100 тисяч від Кабміну. Ще 80 тис. грн - від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.

У Мінреінтеграції розповіли, як зняти готівку на звільнених територіях, де ще не працюють банки.