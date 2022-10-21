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За 10 днів Росія пошкодила 400 об’єктів, серед них - десятки енергетичних, - Шмигаль

До того ж об’єкти енергетики перебувають під постійними кібератаками.

За 10 днів Росія пошкодила 400 об’єктів, серед них - десятки енергетичних, - Шмигаль
Фото: Надано пресслужбою

Із 10 по 20 жовтня в результаті обстрілів росіянами було пошкоджено понад 400 об’єктів у 16 регіонах України, серед яких - десятки енергетичних.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами, водночас українські об’єкти енергетики перебувають під постійними кібератаками.

"Про мету всіх цих атак російські пропагандисти та посадові особи говорять неприховано: Україна, за їхніми словами, має залишитися без води, без світла, без тепла. Наше завдання — цього не допустити. Попри те, що удари по енергетичній інфраструктурі завдаються більше тижня, ситуація залишається важкою, але контрольованою", - сказав прем'єр.

Він повідомив, що суттєво збільшили кількість ремонтних бригад і закупили додаткове обладнання для ремонтів, яке зберігається в надійних місцях.

Нагадаємо, напередодні міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни завдали вже близько 300 ударів по енергосистемі України. Наразі триває підготовка до заходів, яких доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень", що потребуватимуть більшого часу для відновлення.

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