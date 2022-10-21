​Депортовані в Росію українці зможуть без своєї присутності оформити посвідчення особи на повернення в Україну

Українці, яких депортували в Росію без документів, зможуть оформити посвідчення особи для повернення на Батьківщину без своєї присутності.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Це експериментальний проєкт, який розробили МВС, МінТОТ і Державна міграційна служба. Його сьогодні підтримав уряд на своєму засіданні.

За інформацією міністерства, відтепер посвідчення особи, яку депортували в РФ, оформлюватимуть органи міграційної служби.

Це можна зробити на підставі звернення:

одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;

одного з батьків;

подружжя;

повнолітньої дитини;

рідного брата/сестри;

офіційного звернення Мінреінтеграції.

"Посвідчення готується безоплатно протягом 5 днів і діє до 3-х місяців. Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів. І це ще одне нововведення, яке має на меті полегшити нашим співвітчизникам шлях додому", - розповіли у відомстві.

До цього нововведення посвідчення особи на повернення видавали тільки дипломатичні представництва і консульські установи України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників.

Нагадаємо, українці без документів можуть заїхати на територію України, але це потребуватиме більше часу на кордоні, ніж зазвичай.