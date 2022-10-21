За кілька місяців на війну в Україну відправили близько 15 000 завербованих у вʼязницях найманців ПВК "Вагнер"

З них 2700 – з південних регіонів.

Південь Росії лідирує за кількістю відправлених на війну проти України найманців ПВК, які були завербовані у вʼязницях і колоніях. З літа з російського півдня воювати відправили не менше 2700 вʼязнів.

1400 осіб із цих найманців утримувались у Ростовській області. Про це пише Кавказ. Реалії з посиланням на правозахисний проєкт Avtozak LIVE.

За кілька місяців війни, за даними цього проєкту, з російських колоній в Україну відправили не менше 15 000 вʼязнів.

Федеральна служба виконання покарань заперечує, що ПВК вербують вʼязнів.

"В останні два тижні вербування йде посилено – щоденно з різних регіонів надходить інформація про візити в колонії чи самого Пригожина (близький до Путіна бізнесмен, якого повʼязують з фінансуванням ПВК "Вагнера" – ред.) чи його помічників", – зазначили журналісти з посиланням на засновника проєкту Gulagu.net.

Він стверджує, що засудженим у разі згоди воювати обіцяють не тільки звільнення від покарання за всі скоєні злочини, а й повну безкарність за майбутні.

За даними ГУР Міноборони України, станом на зараз до бойових дій залучено понад 8000 найманців ПВК "Ліга" (колишній "Вагнер"). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах уздовж лінії бойового зіткнення.