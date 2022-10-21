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За кілька місяців на війну в Україну відправили близько 15 000 завербованих у вʼязницях найманців ПВК "Вагнер"

З них 2700 – з південних регіонів. 

За кілька місяців на війну в Україну відправили близько 15 000 завербованих у вʼязницях найманців ПВК "Вагнер"
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Південь Росії лідирує за кількістю відправлених на війну проти України найманців ПВК, які були завербовані у вʼязницях і колоніях. З літа з російського півдня воювати відправили не менше 2700 вʼязнів. 

1400 осіб із цих найманців утримувались у Ростовській області. Про це пише Кавказ. Реалії з посиланням на правозахисний проєкт Avtozak LIVE.

За кілька місяців війни, за даними цього проєкту, з російських колоній в Україну відправили не менше 15 000 вʼязнів. 

Федеральна служба виконання покарань заперечує, що ПВК вербують вʼязнів.

"В останні два тижні вербування йде посилено – щоденно з різних регіонів надходить інформація про візити в колонії чи самого Пригожина (близький до Путіна бізнесмен, якого повʼязують з фінансуванням ПВК "Вагнера" – ред.) чи його помічників", – зазначили журналісти з посиланням на засновника проєкту Gulagu.net. 

Він стверджує, що засудженим у разі згоди воювати обіцяють не тільки звільнення від покарання за всі скоєні злочини, а й повну безкарність за майбутні. 

За даними ГУР Міноборони України, станом на зараз до бойових дій залучено понад 8000 найманців ПВК "Ліга" (колишній "Вагнер"). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах уздовж лінії бойового зіткнення.

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