До бойових дій на території України залучено понад 8 тис. найманців ПВК "Вагнера", більшість із них – колишні ув’язнені

На них припадає найбільший відсоток загиблих.

До бойових дій на території України залучено понад 8000 найманців ПВК "Ліга" (колишній "Вагнер"). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах уздовж лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Переважну частину особового складу штурмових загонів вказаної ПВК складають найманці, завербовані з числа ув’язнених", – інформує розвідка.

Саме у них найбільші втрати особового складу. Завдання наймаців – підтримка меншої за чисельністю групи досвідчених "контрактників".

За інформацією ГУР, щоб не опинитись під загрозою "кадрового голоду", ПВК терміново проводить підготовку кількох сотень додаткових найманців із числа ув’язнених для відправлення у зону бойових дій.

Нагадаємо, російська влада використовує армію ув'язнених як "гарматне м’ясо". СБУ опублікувала відео допиту полоненого-в'язня.