На аеродромі під Гомелем зросла кількість російської техніки

Крім того, там зʼявились піщані насипи, які можуть використовуватись для розміщення засобів радіолокації, що наводять ракети.

У Білорусі на аеродромі Зябрівка біля Гомеля останніми днями зросла кількість російської військової техніки. Про це з посиланням на дані супутника пише Радіо Свобода.

"Насправді російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку (Гомельський район) півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. На Зябрівку доступ, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей", – розповіло джерело з Гомельського району.

Крім того, у північній частині аеродрому звели піщані насипи. Подібні фортифікації є у військовій частині зенітно-ракетного полку, що охороняє АЕС в Островці. Там на піску встановлені радіолокаційні станції, що використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.

Радіо Свобода

"На супутниковому знімку видно, що на території аеродрому в Зябрівці збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. На знімку, зробленому 16 жовтня, також видно потяг, який прибув із пальним", – зазначили журналісти.

Радіо Свобода

Нагадаємо, з території Білорусі по Україні російські військові запускають ракети і безпілотники. Тільки за вчора їх звідти запустили вісім штук. Білоруська влада дозволяє вільно підніматись російським літакам із бомбами в небо, аби випустити їх по українцях. Крім того, у Білорусі зросла кількість військових з Росії – в жовтні їх приїхало ще 9000.