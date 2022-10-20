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На аеродромі під Гомелем зросла кількість російської техніки

Крім того, там зʼявились піщані насипи, які можуть використовуватись для розміщення засобів радіолокації, що наводять ракети. 

На аеродромі під Гомелем зросла кількість російської техніки
Фото: Міноборони Білорусі

У Білорусі на аеродромі Зябрівка біля Гомеля останніми днями зросла кількість російської військової техніки. Про це з посиланням на дані супутника пише Радіо Свобода

"Насправді російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку (Гомельський район) півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. На Зябрівку доступ, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей", – розповіло джерело з Гомельського району. 

Крім того, у північній частині аеродрому звели піщані насипи. Подібні фортифікації є у військовій частині зенітно-ракетного полку, що охороняє АЕС в Островці. Там на піску встановлені радіолокаційні станції, що використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет. 

Радіо Свобода
Радіо Свобода

"На супутниковому знімку видно, що на території аеродрому в Зябрівці збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. На знімку, зробленому 16 жовтня, також видно потяг, який прибув із пальним", – зазначили журналісти. 

Радіо Свобода
Радіо Свобода

Нагадаємо, з території Білорусі по Україні російські військові запускають ракети і безпілотники. Тільки за вчора їх звідти запустили вісім штук. Білоруська влада дозволяє вільно підніматись російським літакам із бомбами в небо, аби випустити їх по українцях. Крім того, у Білорусі зросла кількість військових з Росії – в жовтні їх приїхало ще 9000. 

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