Співробітницю столичної гімназії підозрюють у підтримці збройної агресії РФ

Вона стверджувала, що Київ є власністю Москви.

За даними слідства, з початку збройної агресії РФ проти України мешканка Києва, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній із столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення про підтримку дій РФ та виправдовування збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального генпрокурора.

Крім того, вона визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами РФ, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ.

"Висновками експертиз підтверджено наявність у публікаціях жінки публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні", – йдеться у повідомленні.

Наразі мешканці столиці повідомлено про підозру у поширенні матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, раніше поліція затримали у Черкасах жінку, яка підтримувала російську агресію проти України. Вирішується питання щодо оголошення зловмисниці про підозру у вчиненні злочину.