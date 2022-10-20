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Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України

Окупанти цілеспрямовано нищать мережу. 

Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України
Фото: Міністерство енергетики України

Росіяни завдали вже близько 300 ударів по енергосистемі України. Наразі триває підготовка до заходів, яких доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень", що потребуватимуть більшого часу для відновлення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко

"Це цілий механізм, у якому задіяні всі державні органи майже, військові адміністрації на місцях, все це буде відповідним чином скомуніковано громадянам, умовно, де буде можливість отримати електроенергію, тепло, зарядити мобільні телефони, отримати звʼязок", – пояснив він.

Ці заходи зараз опрацьовуються. 

Галущенко наголосив, що важливо закрити протиповітряною обороною енергетичні обʼєкти. 

За словами Галущенка, аби уникнути примусових відключень енергії, українці добровільно мають скоротити споживання. Економія хоча би 20% критично допомогла б системі. 

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