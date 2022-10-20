Минулої доби російська армія вбила 19 українців

Упродовж минулої доби, 19 жовтня, внаслідок збройної агресії Російської Федерації загинули 19 мирних жителів, ще 23 отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на дані військових адміністрацій.

Зазначається, що у Донецькій області – 13 загиблих (у тому числі виявлено 12 вбитих раніше) та 5 поранених.

У Запорізькій області – 3 загиблих і 8 поранених, у Харківській області – двоє загиблих (працівники ДСНС підірвалися на міні), 5 поранених (у тому числі 4 працівники ДСНС).

У Херсонській області – один загиблий, один поранений. У Чернігівській області – четверо поранених.

Нагадаємо, вчора ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів по території України.