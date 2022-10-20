На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулої доби російська армія вбила 19 українців

Найбільше людей померло у Донецькій області.

Минулої доби російська армія вбила 19 українців
Фото: ОП

Упродовж минулої доби, 19 жовтня, внаслідок збройної агресії Російської Федерації загинули 19 мирних жителів, ще 23 отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на дані військових адміністрацій.

Зазначається, що у Донецькій області – 13 загиблих (у тому числі виявлено 12 вбитих раніше) та 5 поранених.

У Запорізькій області – 3 загиблих і 8 поранених, у Харківській області – двоє загиблих (працівники ДСНС підірвалися на міні), 5 поранених (у тому числі 4 працівники ДСНС).

У Херсонській області – один загиблий, один поранений. У Чернігівській області – четверо поранених.

 

Нагадаємо, вчора ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів по території України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також