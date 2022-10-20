На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ знешкодила агентуру ФСБ на Донеччині

Вони "полювали" за позиціями українських "джавелінів".

СБУ знешкодила агентуру ФСБ на Донеччині
Фото: СБУ

Затримані агенти збирали розвіддані про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території Донецької області, зокрема на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед основних завдань зловмисників було виявлення позицій українських бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

"За даними слідства, затриманими є двоє мешканців Донеччини, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані представниками ФСБ. За вказівкою окупантів вони мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Встановлено, що поплічники ворога контактували зі своїми російськими кураторами через мережу "зв’язкових" із тимчасово окупованої території регіону. Ними виявились декілька бойовиків "1-го армійського корпусу" загарбників.

Фото: СБУ

Отриману він агентів інформацію вони передавали представнику так званого МДБ та керівнику розвідки одного з угруповань терористичної організації "ДНР", які далі "звітували" до ФСБ.

Нагадаємо, СБУ нейтралізувала російську агентурну мережу, розосереджену по різних регіонах України. ФСБ намагалася наповнити Україну завербованими ув'язненими з окупованої частини Луганської області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також