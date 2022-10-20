СБУ знешкодила агентуру ФСБ на Донеччині

Вони "полювали" за позиціями українських "джавелінів".

Затримані агенти збирали розвіддані про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території Донецької області, зокрема на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед основних завдань зловмисників було виявлення позицій українських бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

"За даними слідства, затриманими є двоє мешканців Донеччини, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані представниками ФСБ. За вказівкою окупантів вони мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Встановлено, що поплічники ворога контактували зі своїми російськими кураторами через мережу "зв’язкових" із тимчасово окупованої території регіону. Ними виявились декілька бойовиків "1-го армійського корпусу" загарбників.

Фото: СБУ

Отриману він агентів інформацію вони передавали представнику так званого МДБ та керівнику розвідки одного з угруповань терористичної організації "ДНР", які далі "звітували" до ФСБ.

Нагадаємо, СБУ нейтралізувала російську агентурну мережу, розосереджену по різних регіонах України. ФСБ намагалася наповнити Україну завербованими ув'язненими з окупованої частини Луганської області.